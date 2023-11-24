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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفض لاعبي الزمالك .. حقيقة ترشيح سيد عبدالحفيظ كمديرا لمنتخب مصر|تفاصيل

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن كل ما تردد حول ترشيح سيد عبدالحفيظ للعمل في منصب مدير المنتخب الوطني، عار تماما من الصحة،  مشيرًا إلى أن كل الترشيحات تكون عن طريق حازم إمام المشرف العام على المنتخب وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لا يوجد أي ترشيح لتعيين سيد عبدالحفيظ بدلا من محمد غرابة، ولم يحدث من قريب أو بعيد وجود مناقشات لهذا الملف، ومحمد غرابة مستمر في منصبه".

وأضاف: "انتقدت غرابة بعد تصريحاته الأخيرة وهو يقوم بأدوار الادارية على أكمل وجه مع منتخب مصر، لكن سيد عبدالحفيظ ليس مرشح، والأغرب هو تداول شائعات بأن هناك هناك رفض من جانب لاعبي الزمالك لوجوده، بل والأمر ذهب لأن هناك ضغوط على اعضاء اتحاد الكرة لتعيينه وهي كلها اكاذيب".

وواصل: "بالتأكيد، لاعبي الزمالك مثل زيزو ليس لديه تدخل في الأمور الإدارية، ومنذ ظهوره في الدوري المصري لم نسمع له صوتًا في هذه الأمور".

وزاد: "يجب أن يفكر الجميع بمنطق وعقلانية، هناك أخبار كثيرة أصبحت تتردد بشكل غير صحيح".

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