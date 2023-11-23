سلة الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري ويلتقي سموحة في النهائي

فاز الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي رجال على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 85 /79، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى نصف نهائي دورى السلة، والتى أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية، وتم اللجوء إلى شوط إضافى بعد تعادل الفريقين بنهاية الوقت الأصلى بنتيجة 66/66.

وبذلك الفوز ، تأهل الأهلى إلى نهائي البطولة ليواجه سموحة فى الدور النهائي، بينما يلتقى الاتحاد مع سبورتنج فى تحديد المركزين الثالث والرابع.

الجدير بالذكر أن فريق مرتبط السلة بالأهلي فاز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 57/63 فى إياب نصف نهائي دورى السلة رجال بالمباراة التى جمعت الفريقين بصالة برج العرب بالإسكندرية.