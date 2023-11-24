حماس تكشف آخر تفاصيل الهدنة قبل دخولها حيز التنفيذ والدور المصرى

تحدث مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، عن آخر تفاصيل الهدنة مع الاحتلال الاسرائيلى.

وأوضح طاهر النونو خلال مداخلة مع برنامج “يحدث في مصر”،المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه لم يكن هناك موعد محدد لبدء الهدنة، وكان هناك العديد من البنود بحاجة إلى نقاش.

وتابع: أن مسألة بحث الوقت والزمان الذي يتم فيه تسليم الأسرى، ودخول الشاحنات وكيفية وصولها إلى الشمال، وحركة المواطنين الفلسطينيين وملف المستشفيات، إلى جانب تبادل كشوف الأسرى، كل ذلك كان بحاجة إلى استيضاح وأسس ومبادئ تتطلب حلها قبل تطبيق الهدنة.

وأكد: تم ترتيب زمني واضح والانتهاء من الجداول الزمنية؛ للتحرك وبدء تنفيذ سريان هذه التهدئة، حتى لا يترك شيئا للظروف، حتى لن يكون هناك عقبات في التنفيذ، وتنفيذ الهدنة في غزة سيكون في السابعة صباحا اليوم الجمعة».

وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تؤدي لنجاح الاتفاق، أولها قدرة مصر وقطر في الحصول على الضمانات اللازمة من إسرائيل وأمريكا، لنجاحه، بالإضافة إلى أن الاتفاق جرى بإرادة الطرفين بعد ضراوة القتال بينهما، ومن ثم وجد الاحتلال أن السبيل لإطلاق سراح المحتجزين هو الاتفاق ولا بديل عنه في هذا النطاق.

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