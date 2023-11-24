أدوية تباع بالصيدليات للوقاية من البرد.. احذرها

مع زيادة انتشار الأمراض والفيروسات يبحث الجميع عن سبل الوقاية، فكما يقال ان الوقاية خير من العلاج، وقد يتجه البعض الي استخدام بعض الأدوية بغرض رفع المناعة في هذه الأوقات لمقاومة الأمراض المنتشرة مع بداية فصل الشتاء

واوضح الدكتور ايمن السيد سالم استاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، انه لا يفضل الاعتماد على أدوية المناعة لمقاومة الأمراض بل يجب الاعتماد على رفع المناعة بصورة طبيعية

وأكد الدكتور أيمن سالم أن المناعة تتأثر كثيرا بالجانب النفسي للإنسان لذا يجب البعد عن التوتر والحزن والقلق والشد العصبي المستمر، كما يجب الحرص على النوم لمدة ٨ ساعات على الاقل، لأن النوم الجيد يساعد على أداء جهاز المناعة لوظيفه بشكل جيد.

وأشار الدكتور أيمن سالم أن الراحة أمر هام جدا لرفع المناعة مع البعد عن الإجهاد والنوم بشكل جيد، لافتا الي أن البعد عن التدخين سواء السلبي أو الايجابي أمر مهم جدا لرفع المناعة.

وشدد الدكتور ايمن سالم على ضرورة تجنب التدخين لما له من أضرار جسيمة على صحة الإنسان وعلى من حوله ايضا، فالمدخن يضعف من مقاومة جهاز المناعة للأمراض ويضعف من حوله أيضا خاصة إذا كانوا اطفال يستنشقون دخان السجائر بشكل سلبي، لذا يجب الإقلاع عن التدخين ولو بشكل تدريجي واذا اضطر المدخن للتدخين يجب أن يشرب السجائر في مكان مفتوح بعيد عن المنزل وبعيد عن من حوله من الأشخاص، حتى لا يؤذي غيره.

واوصى الدكتور أيمن سالم بضرورة تناول الغذاء المتوازن الصحي وتناول الخضروات والفاكهة والبعد عن الأكلات السريعة الغير صحية، مع شرب كمية كبيرة من السوائل خاصة المشروبات الدافئة، وشرب الماء بإستمرار، لاسيما أن هناك من يهمل شرب الماء مع بداية فصل الشتاء لعدم الشعور بالعطش وهذا الأمر له مخاطر كبيرة اهمها ضعف المناعة.

وأعلن الدكتور أيمن سالم الي أن الراحة الذهنية اهم بكثير من الراحة الجسدية لرفع جهاز المناعة ويقوي كثيرا من كفاءة المناعة بالجسم لمقاومة الأمراض والفيروسات المنتشرة.