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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخول اتفاق الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية

قطاع غزة
قطاع غزة

بدأ سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة بين الفلسطينيين والاسرائيليين صباح اليوم الجمعة بدءا من تمام الساعة 7 صباح بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية / قطرية / أمريكية.

‏وأكد ضياء رشوان، زرئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه في إطار سريان اتفاق الهدنة، سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الاولي. كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما.

‏واضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في تصريحاته بشأن الهدنة، أنه بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد، وكذلك سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها. 

وأكد أنه وللمرة الأولي منذ بدء العدوان، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناءآ على رغبتهم.

قطاع غزة اتفاق الهدنة رعاية مصرية

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