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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة من غزة قبل بدء الهدنة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي شن قصفًا جويًا ومدفعيًا عنيفًا على مناطق متفرقة من مدن قطاع غزة قبل بدء الهدنة الإنسانية القصيرة بساعات.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن إسرائيل قصف مخيم جباليا في غزة بقنابل الفسفور والدخان بالتزامن مع قصف عنيف في محيط المخيم.

وكانت التفاصيل الفنية الأخيرة تسببت في تأجيل تنفيذ اتفاق الهدنة القصيرة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، لكن القائمين على الوساطة بين الجانبين أكدوا أن الخطة تسير بشكل جيد وسط توقعات ببدء التنفيذ يوم الجمعة.

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وقالت قطر، في وقت سابق الخميس، إن المحادثات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة القصيرة في غزة تسير على نحو إيجابي.

وجاء في بيان، أورده الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية محمد الأنصاري، أن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة بين الجانبين سيكون خلال الساعات القادمة، مشيراً إلى أن العمل مستمر مع الطرفين ومصر والولايات المتحدة، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.

 

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