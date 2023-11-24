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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقتحم المستشفى الإندونيسي في غزة

أرشيفية
أرشيفية

اقتحمت قوات إسرائيلية المستشفى الإندونيسي في غزة قبل نحو ساعتين من بدء سريان هدنة قصيرة في القطاع.

وقال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، منير البرش، فجر الجمعة، إن القوات الإسرائيلية قتلت امرأة فلسطينية خلال اقتحامها المستشفى الإندونيسي بالقطاع وسط إطلاق نار كثيف.

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وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصاب 3 فلسطينيين آخرين كانوا جرحى، ويتلقون العلاج بالمستشفى، وهم في حالة خطيرة.

كما ذكر البرش أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 مصابين آخرين.

وذكرت مصادر طبية وشهود، لوكالة أنباء العالم العربي، أن تحركات بدأت قبل ذلك في محيط المستشفى، وفي وقت لاحق بدأت هذه القوات بالدخول إلى المستشفى.

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