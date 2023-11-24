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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الهدنة الإنسانية في غزة تدخل حيز التنفيذ.. شاهد

غزة
غزة

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، أن الهدنة الإنسانية في غزة تدخل حيز التنفيذ.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال جيش الاحتلال، في بيان له، إن الفرقة 36 وجنود وحدة الهندسة القتالية التابعة للنخبة ياهالوم دمروا النفق تحت مستشفى الشفاء، إضافة إلى مداخل أخرى في المنطقة.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه خلال اليوم الأخير وحتى بدء سريان الهدنة في الساعة 7 صباحا، واصل ضرب أهداف المقاومة في جميع أنحاء قطاع غزة، وبحث عن البنية التحتية، واشتبك مع مقاتليها.

وفي الساعة الأخيرة، يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أكمل "نشره التشغيلي على خطوط الهدنة".

ونشر الاحتلال مقطع فيديو مدعيا أنه لتدمير النفق في الشفاء، بالإضافة إلى العديد من الضربات الأخيرة الأخرى في غزة.

 

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