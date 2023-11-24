أمي الغالية.. غادة رجب تحتفل بعيد ميلاد ميرفت أمين| فيديو

حرصت المطربة غادة رجب على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة ميرفت أمين، من خلال فيديو طرحته على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



وكتبت غادة رجب على صفحتها الشخصية: بحبك فوق اي كلام ووصف وشرح، بحبك قد الدنيا واكتر.. امي الغاليه، كل سنه وانتي منوره حياتي وقلبي.

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عيد ميلاد ميرفت أمين

وتحتفل اليوم، الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها الـ 76، وسط حالة من الاختفاء عن الأضواء، بعد خسارة العديد من أصدقائها بالوسط الفني على رأسهم دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي.

وميرفت أمين ولدت في المنيا، والدها من القاهرة، ووالدتها من اسكتلندا، وأشارت إلى أنها أقامت هناك عامين، حتى عادت مرة أخرى أثناء تصوير أحد أعمالها.



أخر أعمال غادة رجب

وطرحت المطربة غادة رجب أغنية جديدة بعنوان "كل الحب ده "، بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وقالت فيه: " كل سنة وانتوا طيبين، وكل عيد حب وانتوا بخير، استنوا أغنيتى الجديدة كل الحب ده فى عيد الحب".