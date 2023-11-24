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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد بدء الهدنة.. الاحتلال يشن حملة موسعة من الاعتقالات في الضفة الغربية

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت باعتقال ستة من عمال قطاع غزة، في بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وقالت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت مبنى سكنيا في ترقوميا، واعتقلت ستة من عمال غزة كانوا فيه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من قرية كفر قليل، جنوب نابلس.

وصرحت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت المواطن عبادة عامر، بعد أن فتشت منزله.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، واعتقل اثنان آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، البلدة القديمة بنابلس.

وقالت مصادر طبية، أن شابا على الأقل أصيب برصاص الاحتلال في القدم خلال مواجهات قرب البلدة القديمة بنابلس.

وأفاد مراسل وكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة حارات داخل البلدة القديمة وداهمت منازل فيها، وأحرقت مركبتين الأمر الذي أدى الى امتداد النيران إلى أحد المحال التجارية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اثنين من المواطنين خلال عملية الاقتحام، وهما الأسيرين المحررين فايق كوسا (36 عاما)، ومحمود محمد حسنين (35 عاما).

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