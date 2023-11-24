اليوم.. محمد رمضان يقدم حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض

يستعد الفنان محمد رمضان مساء اليوم لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، وذلك بمشاركة الدي جي العالمي Rodge.



ومن المفترض أن يقدم رمضان خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني الصيف التى قدمها خلال شهر أغسطس ويوليو الماضيين.



الحفل يقام على مسرح محمد عبده أرينا بمدينة الرياض، وبدأت الشركة المنظمة للحفل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عمل توجيهات وبعض الارشادات للجمهور لتسهيل عملية دخول الحفل.

أسعار تذاكر حفل رمضان وRodge

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل على موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث جاءت الفئة الأولى وهي الفئة الذهبية بمبلغ230 ريال أي ما يعادل 1800 جنيه مصري والفئة الثانية بـ 172 ريال سعودي أي ما يعادل 1400 جنيه مصري أما الفئة الثالثة بـ115 ريال أي ما يعادل 940 جنيه .



حفلات Rodge فى الدول العربية

وقدم Rodge العديد من الحفلات فى مختلف الدول العربية، ويشارك أيضا العديد من النجوم المصريين حفلاته سواء فى السعودية أو الإمارات حيث قدم حفلا مع عمرو دياب شهر يناير الماضي بدبي وحققت الحفل نجاحا كبيرا، وحضر الالاف من جمهور الهضبة والدي جي العالمي Rodge

كما قدم أيضا أكثر من حفل بموسم الرياض فى عام 2023 و2022، ودائما ما تشهد حفلاته حضور جماهيري كبير.