عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. محمد رمضان يقدم حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض

محمد رمضان
محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان مساء اليوم لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، وذلك بمشاركة الدي جي العالمي Rodge.

ومن المفترض أن يقدم رمضان خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني الصيف التى قدمها خلال شهر أغسطس ويوليو الماضيين.
 

الحفل يقام على مسرح محمد عبده أرينا بمدينة الرياض، وبدأت الشركة المنظمة للحفل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عمل توجيهات وبعض الارشادات للجمهور لتسهيل عملية دخول الحفل.

أسعار تذاكر حفل رمضان وRodge

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل على موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث جاءت الفئة الأولى وهي الفئة الذهبية بمبلغ230 ريال أي ما يعادل 1800 جنيه مصري والفئة الثانية بـ 172 ريال سعودي أي ما يعادل 1400 جنيه مصري  أما الفئة الثالثة  بـ115 ريال أي ما يعادل 940 جنيه .
 

حفلات Rodge فى الدول العربية 

وقدم Rodge العديد من الحفلات فى مختلف الدول العربية، ويشارك أيضا العديد من النجوم المصريين حفلاته سواء فى السعودية أو الإمارات حيث قدم حفلا مع عمرو دياب شهر يناير الماضي بدبي وحققت الحفل نجاحا كبيرا، وحضر الالاف من جمهور الهضبة والدي جي العالمي Rodge

كما قدم أيضا أكثر من حفل بموسم الرياض فى عام 2023 و2022، ودائما ما تشهد حفلاته حضور جماهيري كبير.

محمد رمضان فعاليات موسم الرياض 2024 الدي جي العالمي Rodge

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

الميركاتو الشتوي.. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

سهر الصايغ أحدث المنضمين لمسلسل المعلم مع مصطفى شعبان

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

رنا رئيس تستأنف تصوير " إنترفيو" وتنتظر عصابة عظيمة

نجلاء بدر: أرفض فكرة تبني طفل وزوجي لم يشاهد دوري في صوت وصورة

نجلاء بدر: إحساس الأمومة حلو وبعوض حاجة نقصاني من جوايا في الشغل

في بودكاست بأمريكا.. بشرى تدافع عن القضية الفلسطينية

أحمد العوضي يكشف موعد طرح فيلم الاسكندراني في دور العرض السينمائي

ترشيحاتنا

هل طلاق مريض الوسواس القهري يقع؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

الإسكان تضع خطة لمواجهة مخاطر الأمطار بموسم الشتاء.. فيديو

صفية العمري تبهر متابعيها بإطلالتها في عمان| شاهد

بعد بدء سريان الهدنة.. خروج سيارات إسعاف تحمل عشرات الجرحى إلى مصر

تبدأ من 547 ألف جنيه.. أرخص سيارة نيسان صني 2024

بدء الهدنة.. شاحنات الوقود تتوافد على قطاع غزة عبر معبر رفح| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت

جمبسوت ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة| أدوية تباع بالصيدليات للوقاية من البرد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

تخفيضات 70%|كل ما تريد معرفته عن أوكازيون الجمعة البيضاء..فرصة للشراء لن تتكرر

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ