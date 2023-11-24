في الدقائق الأولى من الهدنة.. بدء نزوح الفلسطينيين للمناطق الشرقية

رصد مراسل القاهرة الإخبارية تطورات الأوضاع الميدانية داخل قطاع غزة بعد سريان الهدنة، التي بدأ النازحون الفلسطينيون واللذين يتواجدون بمستشفي ناصر وفي مراكز الإيواء المحيطة بالمستشفي الاستعداد وتجهيز متاعهم وأغراضهم للانطلاق مع أولى اللحظات من دخول الهدنة بالاتجاه الى منازلهم ومناطقم التى نزحوا منها في المناطق الشرقية لمدينة خان يوسف ورفح وبدءوا فور هذه الهدنة حيز التنفيذ بمغادرة هذه الأماكن والتوجه الى مناطق سكنهم.

“مصر وقطر"أولى الدولتين اللذين قادوا وقف المجازر الأسرائيلية وتسهيل دخول المساعدات الأنسانية لقطاع غزة

وقال مراسل قناة القاهرة الإخبارية: "هذه الهدنة بعد التحدث مع عدد كبير من النازحون الفلسطينين فقد قالوا أنها تأتي ضمن الخطط التى قادتها جمهورية مصر العربية وقطر من أجل ضمان حياة الفلسطينين ووقف المجازر الإسرائيلية المرتكبة بحقهم، فهي ضمن رؤي وانسجام تام لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".



وأشار مراسل القاهرة الأخبارية إلى أن، الفلسطينيون قد بدءوا في التحرك مع الساعة والدقائق الأولى لدخول الهدنة إلى حيز التنفيذ للتوجه الى المناطق الشرقية والعودة إلى المنازل ورؤية ما حدث بها من دمار ومجازر، وهناك محاولات من الفلسطينينين لتأمين احتياجاتهم الإنسانية خصوصا أن هذه الهدنة سمحت للفلسطينيين بدخول الشاحنات والمساعدات التى تحمل المساعدات والمواد الاغاثية والغذائية والمياه والوقود.