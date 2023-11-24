انطلاق فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في القليوبية

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات تدريبات المصارعة بمركز البراعم والناشئين للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، في الصالة المغطاة بكلية تربية رياضية جامعة بنها، التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، أن المشروع القومي للموهبة والبطل فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة، كما يعد نواة للمنتخبات من خلال مجموعة من المعايير لانتقاء الموهوبين ورعايتهم على النحو الأمثل فنيا وصحيا وذهنيا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمي.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

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