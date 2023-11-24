تصرف مثير من لاعب المنتخب.. ماذا حدث بين إمام عاشور وطارق حامد؟

خناقة إمام عاشور وطارق حامد.. لا يزال الحديث مستمرا عن الثلاثي المستبعد من منتخب مصر، خاصة في ظل تداول العديد من الأنباء حول وقوع مشاجرة بين عاشور وحامد بالمنتخب.. فما القصة؟

يذكر أن المدير الفني للمنتخب روي فيتوريا، كان قد استبعد كلًا من إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات، بعد خروجهم عن المألوف بعد مباراة جيبوتي.

واستطاعت مصر الفوز على منتخبي جيبوتي 6/0 وسيراليون 2/0 في الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويحل ثانيًا منتخب بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط.

خناقة إمام عاشور وطارق حامد

بدوره رد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، على ما أثير حول وجود مشاجرة أو "خناقة" بين الثنائي إمام عاشور وطارق حامد، والتي كانت السبب في استبعادهما من معسكر منتخب مصر بقرار من فيتوريا.

وقال "غرابة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب اون تايم"، المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس"، إن اتحاد الكرة أصدر بيان توضيحي بما حدث وهو عدم اتباع اللاعبين (امام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد) للوائح والنظام الداخلي للمنتخب، وبناء عليه تم استبعادهم لعدم اكتمال الحصص التدريبية عقب مباراة مصر وجيبوتي.

وأضاف أنه تم توضيح هذا الأمر للجماهير والإعلام، وقرار روي فيتوريا كان واضحًا باستبعاد الثلاثي.

هل يعود الثلاثي المستبعد للمنتخب؟

وعن احتمال انضمامهم لمعسكر المنتخب القادم في يناير، أوضح مدير منتخب مصر، أن المدير الفني هو من قرر استبعاد الثلاثي وهو من سيقرر إعادتهم للمعسكر، مضيفًا: "وراد يضم اللاعيبه المستبعدة تاني ووراد ميحصلش، كل شيء هيتم مع مجلس الادارة، ولسة قدامنا شهر ونص قبل امم افريقيا، وفيتوريا أكتر حاجة يبصلها مصلحة المنتخب".

بدوره أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن استبعاد ثلاثي المنتخب كان عن مباراة سيراليون فقط، مشيرًا إلى أن القرار في يد فيتوريا.

إمام عاشور يثير الجدل

وشهدت مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، تصرف مثير من إمام عاشور، نجم النادي الاهلي، حيث التقطت كاميرات مباراة مصر ضد جيبوتي، ظهور إمام في حالة غضب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة مصر وجيبوتي.

وسيطرت حالة من الغضب على إمام عاشور، بسبب عدم مشاركته في المباراة، وتواجده على مقاعد بدلاء مصر ضد جيبوتي، حيث قام أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد لمنتخب مصر باحتواء غضب نجم الأهلي عقب نهاية اللقاء.