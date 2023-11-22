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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة ينتقد تصريحات مدير المنتخب بسبب طارق حامد والشحات وعاشور

طارق حامد - الشحات
طارق حامد - الشحات - عاشور

حسم إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، الجدل حول ملف استبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، مشيرًا إلى أن الاستبعاد وفقا لرؤية روي فيتوريا وكان في مواجهة سيراليون فقط.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "حازم إمام دائمًا يتناقش مع روي فيتوريا حول أي شيء يخص منتخب مصر، وتصريح محمد غرابة غير موفق بشأن الحديث حول أزمة استبعاد الثلاثي، والقول الحسم ما ذكره خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة والذي تواجد رئيسًا لبعثة منتخب مصر لمواجهة سيراليون".

وأضاف: "لم يصدر من اللاعبين أي شيء باستثناء الأزمة التي حدثت عقب لقاء جيبوتي، وانضمام أي لاعب من الثلاثي مستقبلا يخص لرؤية روي فيتوريا خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن وائل رياض قرر خوض المغامرة بكل جرأة وقرر الاشتراك في دورة شمال إفريقيا، ولا زال هناك لاعبين كثيرين قادر على الاختيار بينهم، مشيرا إلى أنه كان يرى البطولة إعدادا جيدا واحتكاكا لهم في الفترة الحالية خاصة أنه لم يسبق لهم لعب أي مباراة ودية، والانتقادات موجهة إلى وائل رياض؛ بسبب بعض الاختيارات.

وأكمل: "سبق وتم انتقاد بعض الاختيارات في أوقات سابقة منها مصطفى شوبير، عندما كان يتواجد في صفوف المنتخبات، والكرة لا تعترف بالواسطة مطلقا، واعتقد أن وائل رياض استفاد كثيرًا من تلك البطولة لأنه قام بتقييم اللاعبين، وسيستفيد من كل السلبيات، والفريق يضم عناصر جيدة".

وواصل: "الخسائر في المباريات الودية أمر طبيعي، والمنتخب الأول سبق وخسر أمام تونس وتعرض لانتقادات، ثم تغير الوضع بعد النتائج الأخيرة".

واختتم تصريحاته: "منتخب الشباب قدم مستويات جيدة ولكنه لم يكن موفقًا في الشوط الأول فقط أمام تونس، والبطولة الرسمية القادمة ستكون مع نفس المنتخبات، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين الحاليين".

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