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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشأن إمام عاشور والشحات وطارق حامد.. إبراهيم فايق يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صدى البلد

طرح الإعلامي إبراهيم فايق سؤالا للجمهور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب ابراهيم فايق : لو انت مكان فيتوريا هتستدعي الثلاثي إمام عاشور والشحات وطارق حامد لـ معسكر منتخب مصر مرة تانية بعد اللي حصل منهم؟

و كان قد كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن برنامج روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "مازال حتي اللحظة روي فيتوريا لم يحسم مصير المعسكر الأخير قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية سواء فى مصر أو خارج مصر، وحتي اللحظة فقط ما اتفقنا عليه أن المعسكر الأخير سيبدأ يوم 3 يناير المقبل، وسيتوقف مسابقة الدوري يوم 2 يناير، من أجل منتخب مصر وانتظام اللاعبين.

 

وأضاف: "اتحاد الكرة أكد لـ روي فيتوريا أنه سيساند أى قرار له فى ما يخص الاستعداد للمشاركة فى بطولة أمم إفيريقا للمنافسة على اللقب، ولذلك ننتظر منه قراره النهائي فى ما يخص الوديات بجانب أيضًا مكان المعسكر، ولكن نفذنا ما طلبه أنه يرغب فى الحصول على أكثر من 10 أيام قبل البطولة مع اللاعبين.

أبرز تصريحات فيتوريا البرتغالي روي فيتوريا الإعلامي إبراهيم فايق

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