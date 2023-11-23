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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يشارك جمهوره صورا من التدريبات

صدى البلد

شارم نجم الأهلي إمام عاشور جمهوره صورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام.

و ظهر امام عاشور بصورة من تدريبات الاهلي الجماعيه استعدادا لمواجهة الجولة الأولى في دور المجموعات أمام فريق ميدياما الغاني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التحضير بشكل قوي لمواجهة الجولة الأولى في دور المجموعات أمام فريق ميدياما الغاني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

كولر يستقر على استبعاد ثلاثي الأهلي

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، في تحقيق النقاط الـ3 أمام فريق ميدياما بطل غانا، من أجل المنافسة على صدارة المجموعة.

 

كولر

وهناك استقرار من جانب مارسيل كولر، على خطوة خروج بعض العناصر من الحسابات الفنية، لأسباب مختلفة، من بينهم ثلاثي الفريق الأساسيين.

 

بالأسماء.. ثلاثي الأهلي المستبعد

استقر رأي الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على استبعاد 3 لاعبين أساسيين من التشكيل الأساسي، المقرر أن يخوض مباراة الفريق أمام بطل غانا.

 

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