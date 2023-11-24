"المهارات الناعمة للشخصية" محاضرة بآثار عين شمس

استضافت كلية الآثار جامعة عين شمس الدكتورة سمر سعودي رئيس مجلس إدارة شركة باوندليس للتدريب وريادة الأعمال، ومدربة معتمدة باليونيسكو، واستشاري تدريب مؤسسي معتمد، ومدربة بمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور. حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، وإشراف الدكتور ة نوال جابر، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق اتحاد الطلاب بريادة د. غادة فايد، رائد الاتحاد، وتنظيم رعاية الطلاب بالكلية تحت إدارة أ. جيهان نجيب، مدير الإدارة.

وقد ألقت محاضرة لطلاب الكلية بعنوان: "المهارات الناعمة للشخصية" وقد تحدثت فيها عن اكتشاف وتطوير الذات، وقوانين الشخصية الناجحة، وأهم مهارات الذكاء الاجتماعي "مهارات الاقناع والتأثير"، كما خصصت جزءًا من الندوة كورشة عمل للطلاب لتعليمهم لغة الجسد والمظهر، وقد أعقب المحاضرة فتح باب المناقشات، حيث قامت بالرد على تساؤلات الطلاب.