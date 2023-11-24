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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تغريم الشركة المنتجة لبطن الحوت 100 ألف جنيه بسبب كروان مشاكل.. تفاصيل

أشرف زكي
أشرف زكي

قرر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تغريم الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت مبلغ 100 ألف جنيه غرامة لإشراك التيك توكر كروان مشاكل.

وقال أشرف زكي فى تصريح  لصدى البلد أنه قرر تغريم الشركة المنتجة لبطن الحوت 100 ألف جنيه بالإضافة إلى تقديم شكوى ضد مخرج العمل فى نقابة المهن السينمائية بسبب الاستعانة بكروان مشاكل.

 

أزمة كروان مشاكل 

أثار ظهور كروان مشاكل الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك بمجموعة من الفيديوهات التي يتحدث فيها بطريقة غريبة، في الحلقة الأولى من مسلسل بطن الحوت جدلا كبيرا. 

في الوقت الذي تعاقب فيه نقابة المهن التمثيلية عدد من الفنانين الشباب لمشاركتهم في أعمال درامية دون الحصول على تصريح أو عضوية النقابة، يظهر مروان مشاكل في مسلسل بطن الحوت، بدون أي معوقات تذكر. 

 

وأثار كروان مشاكل الجدل منذ أيام بعد حصوله على تكريم في أحد المهرجانات الفنية الهامشية، وخرجت إدارة المهرجان في مؤتمر صحفي لتوضيح حقيقة تكريمه، بعد تصويره كاملا الدرع التذكاري. 

كروان مشاكل الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، حتى ظهر في مقطع فيديو برفقة سيدة تدعى الإعلامية أنجي، خلال تأديتهم حركات مثيرة، ما أثار من غضب رواد التواصل الإجتماعي.

وتقدمت المحامية نهى الجندي ببلاغا إلى النائب العام أتهمت فيه صاحب صفحة كروان مشاكل وأيضا الشهيرة بـ «الإعلامية أنجي حمادة» بتقديم فيديوهات تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

 

وكشفت نهى الجندي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها شاهدت محتوى الفيديوهات التي يقدمها كروان مشاكل من خلال الصفحة التي تحمل أسمه على منصات التواصل الإجتماعي، والمتضمن ترويج للرذيلة والتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

 

وقامت الجندي بتقديم بلاغا إلى النائب العام في صاحب صفحة كروان مشاكل والسيدة التي ظهرت في مقاطع الفيديو والتي تدعى الإعلامية أنجي حمادة وأتهمتهم فيه بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز وترويج الرذيلة والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

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