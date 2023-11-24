الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير الخارجية البريطاني في رام الله.. ماذا دار بينهما؟

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وأطلع الرئيس الفلسطيني، وزير الخارجية البريطاني على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة.

وأكد عباس ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بالإضافة الي وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.

وجدد عباس رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس.