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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لديهم صلاح.. ماذا قال جوارديولا قبل مواجهة السيتي وليفربول

محمد صلاح وجوارديولا
محمد صلاح وجوارديولا

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة ليفربول غدًا السبت، في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستهل جوارديولا المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم الجمعة، بالحديث عن التشابه بين تنافس السيتي وليفربول وصراع ريال مدريد وبرشلونة: "الأمر مختلف، في العقد الأخير منذ تواجدي هنا هم أفضل منافس لنا".

وأضاف: "كل الإشادة لليفربول والسيتي باستمرارهما في تلك المنافسة، إذا أردت المقارنة فالسيتي لم يكن منافسًا في آخر 20 أو 30 عامًا مثل ليفربول، ونحن جميعًا أصدقاء، أتواجد هنا منذ 8 سنوات لكن ليفربول لم يعد نفس الفريق الذي تواجد في البداية، نملك أفكارا متشابهة مثل قدرة ترينت ألكسندر أرنولد على الدخول للعمق، هم فريق بارز أتطلع لمواجهته".

وتطرق إلى إصابة إيرلينج هالاند: "تدرب معنا بالأمس وبالتالي نأمل في مشاركته".

وبالنظر إلى العقوبة المفروضة على إيفرتون: "لن أعلق بكلمة واحدة لعدم معرفتي حقيقة ما حدث، أعرف أن الناس يقولون لماذا لا يشارك السيتي في دوري المؤتمر، لكن دعونا ننتظر".

أما عن الحالة البدنية للاعبين، فقال: "لدينا بعض المشاكل مثل العديد من الأندية، سنرى ما سيحدث في الحصة التدريبية وسنقرر غدًا، بحلول السادسة مساء سأعرف تمامًا من سيشارك".

وتابع: "لم أكن أتوقع التواجد في ذلك المركز عند بداية الموسم، هناك 5 فرق متقاربة للغاية، لكن نحن في الصدارة، هذه مباراة مهمة، وفي ديسمبر لدينا كأس العالم للأندية في السعودية".

وأشاد بيورجن كلوب، مدرب ليفربول: "إنه جعلني مدرب أفضل عبر الفرق التي دربها والتحولات في أسلوب اللعب والمساحات التي يخلقونها في الدفاع، لديهم نونيز وصلاح، لديهم فريق هائل دون شك".

وأتم بالتعليق على العقوبة التي قد يتعرض لها مانشستر سيتي وتدفعه للتفكير في مستقبله: "سأجيب على هذا السؤال عند معرفة الحكم، حتى الآن نحن أبرياء".

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