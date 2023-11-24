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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدم توزيع الحلوى.. الاحتلال يفرض شروطا عاجلة على الأسرى المحررين

ارشيفي
ارشيفي

ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن حكومة الاحتلال وضعت شروطا على الاسرى والاسيرات الذين سيفرج عنهم وتمثلت  في عدم الظهور للصحافة او اي تصريح صحفي سواء للاسير او احد اقاربه.


كما اشتملت أيضا علي عدم  التجمع عند اهل الأسير بجانب عدم توزيع الحلويات والاحتفالات بجميع مظاهرها وكفالة على ورق في حالة كسر الشروط مبلغ 70 الف شيكل .


ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في تمام السابعة صباح اليوم بحسب ما أعلنت كتائب القسام.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها أن الهدنة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح اليوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة بالإضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد كما يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

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