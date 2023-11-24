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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلقت لأحقق حلما.. مصرى بإيطاليا يفوز بذهبية بطولة العالم للشباب في الكيك بوكسينج

محمد منصور راتب
محمد منصور راتب

"خلقت لأترك أثرا، لأصنع مجدا، لأكون نجما، لأحقق حلما"، هكذا دون بطل مصرى يعمل بإيطاليا يدعى "محمد منصور راتب"، ابن قرية قصر الباسل بـ محافظة الفيوم حلمه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وحققه على أرض الواقع حائزا ذهبية بطولة العالم للشباب فى الكيك بوكسينج.

وقال البطل المصرى محمد راتب، لـ "صدى البلد"، إنه سافر إلى إيطاليا عام 2020، والتحق بإحدى المدارس ، وإلى جانب الدراسة يعمل فى أحد المصانع للإنفاق على نفسه.

وأضاف محمد، أنه إلى جانب الدراسة والعمل، بدأ فى التدرب على كيك بوكسينج أحد "الرياضات القتالية"، فى أحد النوادى الإيطالية، لافتا إلى أنه يبدأ يومه بصلاة الفجر ، ثم بعد ذلك يذهب إلى المصنع، حيث يبدأ من العمل من الخامسة صباحا حتى الخامسة مساءا.

وأوضح أبن محافظة الفيوم، أنه بعد الانتهاء من العمل يذهب إلى النادى للتدرب من الساعة السادسة حتى العاشرة مساء، وحصل على العديد من البطولات المحلية داخل إيطاليا التي مكنته من المنافسة على بطولة العالم للشباب والتي خاض خلالها عددا من المباريات الشرسة وصولا للنهائي.

وتابع محمد راتب، أنه يوم البطولة تواصل مع والدته، وطلب منها الدعاء له، مؤكدا أن أسرته أكبر الداعمين له، وكذا أعضاء الجالية المصرية بإيطاليا و مدربه وزملائه بالمصنع.

وأكد البطل المصرى، أن المباراة النهائية كانت شرسة للغاية حيث واجه بطل بلجيكا والذى يحتل مركزا متقدما فى التصنيف العالمى للعبة، واستطاع التغلب عليه بالضربة القاضية.

وقال محمد راتب ابن محافظة الفيوم، أن مثله الأعلى اللاعب المصرى محمد صلاح، وواجه العديد من الصعوبات خلال مشواره بالعبة، معقبا:" عندما برفع علم مصر فى أى بطولة محلية أو عالمية بنسى كل الصعوبات".
 

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