عمرو الدردير يكشف تطورا مثيرًا في أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في سداد جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين من الموسم الماضي، لينهي بذلك خطوة كبيرة في حل الأزمات المالية للاعبين.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك سدد ٢٠٪ من مستحقات لاعبي كرة القدم المتأخرة عن الموسم الماضي وجار العمل وبذل الجهد للوصول بنسبة سداد لـ١٠٠٪"

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

