لقطات لـ بدء تحرك الأسرى المحتجزين من منفذ رفح إلى إسرائيل

كشفت اللقطات الحية المباشرة التي تعرضها فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن نقل المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى وجهتهم بعد أن استقروا بداخل معبر رفح المصري لبعض الوقت.

وأجرى الطاقم الطبي المصري بمعبر رفح كشفًا طبيًا على أسرى الجانب الإسرائيلي، والذين كان من بينهم 10 تايلانديين وشخص آخر يحمل الجنسية الفلبينية.

هدنة

الدولة المصرية ودولة قطر بذلتا الكثير من الجهود السياسية الدبلوماسية للتوصل لهدنة حربية في دولة فلسطين، وذلك لإنقاذ المتبقين من الشعب الفلسطيني الباسل الذي تعرض لأبشع أنواع العنف.