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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفد أمني مصري يسلم المحتجزين للجانب الإسرائيلي بعد إجراءات الفحص الطبي| تفاصيل

الأسرى الإسرائيليين
الأسرى الإسرائيليين

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بدء إجراءات الفحص الطبي لـ 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني، تسلمتهم مصر ضمن اتفاق الهدنة، مشيرة إلى أن الأطقم الطبية المصرية تقدم الرعاية الصحية لعدد من المحتجزين الذين وصلوا إلى معبر رفح.

كما أعلنت قناة القاهرة أن هناك وفدا أمنيا مصري يُسلم المحتجزين للجانب الإسرائيلي.

وبحسب المعلن، تستمر الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

صفقة تبادل الأسرى

وسيتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، مجزأة على الأيام الأربعة، تبدأ اليوم، حيث سيتم تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.

وسيدخل على مدار اليوم 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

 

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