أخبار التعليم|ظاهرة فلكية مميزة.. القمر يترائى مع الحشد النجمي بلايدس...قرار عاجل من التعليم بشأن إلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين بالمدارس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية..

بنك الاستثمار القومي يبحث دعم المرحلة الثانية للخطة الاستثمارية لجامعة سوهاج

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع خالد محمد مصطفى وكيل أول بنك الاستثمار القومي، لبحث آليات التعاون بين الطرفين لخدمة العملية التعليمية بالجامعة.

ترشيح رسالة دكتوراة بعلوم سوهاج لجائزة علوم البيئة في فنلندا

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم ترشيح رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتورة الفت ثروت المدرس بقسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة سوهاج، لجائزةأفضل رسالة دكتوراه في علم البيئة والبيولوجيا التطورية في فنلندا للعام الدراسي 2022-2023.

مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج يقرر مد فترة التقدم

يواصل مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج برئاسة الدكتور عصام جميل، إتاحة التقدم وفترة التسجيل للطلاب الجدد والقدامى، للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنمط التعليم المدمج، حيث لا يشترط السن أو المجموع للالتحاق بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة.

معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على استراتيجية الوزارة في دعم مسار الابتكار وتطوير التكنولوجيا؛ لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير مجتمع مُبدع ومُبتكر ومنتج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة.

ظاهرة فلكية مميزة.. القمر يترائى مع الحشد النجمي بلايدس

تشهد سماء مصر يوم الاثنين القادم ظاهرة فلكية جديدة، حين يقترن القمر مع الحشد النجمي بلايدس الاخوات السبع (الثريا)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

رئيس جامعة الوادى الجديد يشارك فى مؤتمر تحيا مصر لدعم الشعب الفلسطيني

أعرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد عن سعادته البالغة للمشاركة في مؤتمر تحيا مصر لدعم الشعب الفلسطيني في استاد القاهرة اليوم بحضور فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي مثمنا جهود الدولة المصرية ومساعيها المتواصلة على كافة المستويات الدولية والتحركات السريعة لمساندة القضية الفلسطينية.

قرار عاجل من التعليم بشأن إلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا حددت خلاله قواعد تنظيم قبول وإلحاق الطلاب الوافدين "غير المصريين " في المدارس المصرية .