مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج يقرر مد فترة التقدم

يواصل مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج برئاسة الدكتور عصام جميل، إتاحة التقدم وفترة التسجيل للطلاب الجدد والقدامى، للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنمط التعليم المدمج، حيث لا يشترط السن أو المجموع للالتحاق بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة.

ويأتي قرار مد فترة التسجيل فى ضوء قرار المركز بمد فترة التقدم لمدة أسبوع إضافي، وذلك استجابة لرغبة الطلاب الجدد والقدامى الذين ظهرت نتائجهم الأسبوع الحالي وحتى يتسنى لهم التسجيل ودفع المصروفات؛ علمًا أن مواعيد التقديم بمقر المركز يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا عدا الجمعة.

وينتهي مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج من إتاحة التقدم وفترة التسجيل للطلاب الجدد والقدامى يوم الخميس المقبل 30 نوفمبر الجارى، وذلك استجابة لرغبة الطلاب وحتى يتسنى لهم التسجيل ودفع المصروفات؛ علمًا أن مواعيد التقديم بمقر المركز يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا عدا الجمعة.

ويعد التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح وهو نظام معترف به عالميًا، حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويتيح المركز للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية للطفولة المبكرة، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي، والدراسات التاريخية وحضارات العالم)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

أوارق التقديم لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرة

صورة من المؤهل

صورة من شهادة الميلاد

صورة من الرقم القومى

صورة من موقف التجنيد

قيمة الاستمارة 300 جنيه

شروط الالتحاق لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرة

1- مرور عامين على الأقل من الحصول على الثانوية العامة وما يعادلها من المؤهلات المتوسطه ويستثنى من هذا الشرط الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بشرط وجود إقامة سارية، وأيضا أبناء شمال وجنوب سيناء.

2- اجتياز اختبار القبول.

وعلى جانب آخر أجرى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة للمدينة الجامعية للطالبات بالجيزة، وذلك في إطار متابعته للخدمات المقدمة للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، وللاطمئنان على أعمال الصيانة وتحسين الكفاءة في بعض المباني بالمدينة الجامعية للطالبات.

وخلال الجولة، التقى الدكتور محمد الخشت مع بعض الطالبات وناقش الطالبات في مستوى الأداء بالمدينة واطمأن على أحوالهن الدراسية والخدمات المقدمة لهن ومختلف الموضوعات التي تتعلق بالعملية التعليمية والامتحانات، وذلك في حضور مسؤولي المدينة الجامعية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطالبات وتلبية احتياجاتهن مع توفير المناخ الأسري لهن وتشجيعهن على النجاح والتفوق، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من اجل توفير الدعم والرعاية اللازمة لطلاب الجامعة بصفة عامة، مع تكثيف الجهود من أجل زيادة سبل الرعاية المقدمة لأبناء الجامعة من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية سواء من الطلبة المصريين أو الوافدين للدراسة بكليات الجامعة من الدول العربية أو الأفريقية، باعتبار أن المدن الجامعية ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب وإنما هي بمثابة الأسرة البديلة في تقديم الرعاية للطلاب والطالبات في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية.

كما قرر الدكتور محمد الخشت، صرف مكافأة شهر من الأجر الوظيفي للعاملين بشئون الطلاب والإسكان والمطبخ بمدينة الطالبات بالجيزة تقديرًا لجهودهم في رفع مستوى الرعاية والخدمات للطالبات المقيمات بالمدينة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بها 5 مدن طلابية هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، وشهدت هذه المدن خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية،، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية والكتب والمجلات بكل الغرف للترفيه وتثقيف الطلاب في أوقات الفراغ.