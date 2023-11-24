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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بنك الاستثمار القومي يبحث دعم المرحلة الثانية للخطة الاستثمارية لجامعة سوهاج

صدى البلد

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع خالد محمد مصطفى وكيل أول بنك الاستثمار القومي، لبحث آليات التعاون بين الطرفين لخدمة العملية التعليمية بالجامعة.

وذلك بحضور كلاً من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، وأماني عبده حسن وكيل بنك الاستثمار للهيئات الخدمية، نهاد فاروق مكي مدير عام البنك، وذلك بمقر البنك بالقاهرة.

وأوضح  النعماني، أن هذه اللقاء جاء بهدف بحث سبل التعاون مع البنك من اجل تحقيق مزيد من الإنجازات التي تخدم العملية التعليمية بالجامعة، حيث قدمت الجامعة طلب بتمويل المرحلة الثانية للخطة الاستثمارية بمبلغ 175 مليون جنيه.

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جامعة سوهاج

وأضاف انه تم دعوتهم لتنفيذ زيارة ميدانية لمتابعة الاستثمارات المالية لـ 15 مشروعا من الجاري العمل بهم بالمقر الجديد للجامعة، مقدماً شكره لإدارة البنك على ما أبدوه من استعداد للتعاون في عمليات التمويل الحالية والمستقبلية لدعم المشروعات القائمة بالجامعة.

وثمن وكيل أول بنك الاستثمار القومي بالتعاون القائم بين الجامعة والبنك، بما يسهم في تعظيم جهود التنمية في بمختلف القطاعات، مشيداً بجامعة سوهاج وما تمتلكه من الموارد البشرية المتميزة والمساحات الكبيرة بالمقر الجديد و التي يمكن استثمارها في المستقبل، مؤكداً علي أنه سوف ينفذ البنك زيارة ميدانية لمشروعات الجامعة خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

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