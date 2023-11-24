وزير الرياضة يطمئن على حالة لاعب منتخب مصر للدراجات إثر إصابته بالوجه

اطمئن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حالة اللاعب أحمد سعيد صلاح، لاعب منتخب مصر للدراجات؛ بعد تعرضه للإصابة في الوجه، في أثناء مشاركته مع المنتخب بالبطولة العربية للدراجات.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، وحدة الرعاية الطبية للرياضيين بالوزارة، بتقديم كل الخدمات الطبية اللازمة، وعلى الفور، تم نقل اللاعب إلى مركز المقاولين الطبي، وعمل الإسعافات الأولية اللازمة له، وكذا إجراء الفحوصات الطبية له.

وكما عرضت الفحوصات والأشعة على اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، حيث أفاد المتخصصون من أساتذة كليات الطب في كل التخصصات الطبية، بأن الحالة مستقرة، والفحوصات سليمة، وسيتم المتابعة الطبية مع اللاعب، وعمل اللازم.