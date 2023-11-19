أشرف صبحي وسفير مصر يلتقون الطلاب والشباب المصريين بكندا

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشباب والطلاب المصريين من جامعتي اوتاوا وكارلتون، وعدداً من الشباب المصري العامل بالسوق الكندية، وبعض من الشباب أعضاء التجمعات المصرية في كندا، وذلك ضمن زيارته لكندا.

وفي مستهل حديثه، وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للسفير أحمد حافظ سفير مصر في كندا، على جهوده الكبيرة وكل طاقم السفارة مع الشباب والطلاب والجالية المصرية في كندا.



وتحدث وزير الشباب والرياضة عن إنجازات قطاعي الشباب والرياضة في ظل الجمهورية الجديدة، واستراتيجية الشباب والتي تهدف إلى تنمية الشباب المصري حتى ٢٠٢٧، كما تحدث الدكتور أشرف صبحي عن الإمكانيات الضخمة التي تمتلكها وزارة الشباب والرياضة من منشآت شبابية ورياضية تم تشييدها لتستوعب وتستثمر في الشباب المصري بكل شرائحه في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب السفير أحمد حافظ سفير مصر في كندا عن سعادته باستقبال وزير الشباب والرياضة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها في قطاعي الشباب والرياضة، معرباً عن تطلعه لتشبيك الشباب المصري بكندا في كل ما تقدمه الوزارة من برامج وأنشطة.

وتحدث الشباب المشارك عن البرامج والأنشطة التي شارك فيها وأسهمت بشكل كبير في تكوين شخصيته وبناء قدراته، معرباً عن تطلعه في دمج شباب المصريين بالخارج في أنشطة الوزارة، والاستثمار في تبادل الخبرات بينهم مما يسهم في تنمية الوطن.



كما تحدث الطلاب والشباب المصري في كندا عن طموحاتهم ورؤيتهم ومقترحاتهم، معربين عن سعادتهم بلقاء وزير الشباب والرياضة.

وشارك في اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي عدداً من الشباب المصري من منتسبي وزارة الشباب والرياضة، من الكيانات الشبابية، وشباب يدير شباب، وشباب العلاقات الثنائية، ومتدربي وحدة السياسات، ولجان الشباب بالأندية، وممثلي حملة بشبابها.

كما حضر اللقاء، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ومسئول ملف الكيانات الشبابية، الدكتور مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، السفير أحمد حافظ سفير مصر في كندا، السفير محمد فخري القنصل العام في مونتريال، مستشار رحاب شاور نائب السفير المصري في كندا، سكرتير أول السفارة معتز منصور، الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي والتعليمي.