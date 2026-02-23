الصيام يدمر المناعة؟ .. أمجد الحداد يرد بالدليل العلمي

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن المناعة عبارة عن طعام ونوم وراحة وعامل نفسي ورياضة، مشيرا إلى أن شهر رمضان يوجد به العامل النفسي فى البهجة وإنتظاره بروحانياته، وهذا يحسن من أداء الجهاز النفسي بنسبة كبيرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “شهر رمضان يساعد أيضا العنصر الغذائي المسئول عن مناعة الجسم، حيث أنها تحتاج بروتين وعناصر معدنية، ووجبة رمضان المنزلية تحتوي على بروتينات، وخضروات ومضادات أكسدة وفيتامين سي ومكسرات التي تحتوي على الزنك والزبادي وغيره”.

وتابع أن سفرة رمضان هي سفرة مناعية، لافتا: “شهر رمضان متوفر به أيضا الجزء الرياضي، لأن فيه ناس وهي بتروح تصلي التراويح بتتمشي، وبالتالي تحسين الجهاز المناعي”.