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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بايدن: الهدنة فرصة لإدخال المساعدات إلى غزة.. ونأمل إطلاق سراح باقي الرهائن الأمريكيين

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب العمل على حل الدولتين؛ لنشر السلام في المنطقة، وكي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب.

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وأضاف الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي له بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن تنفيذ الهدنة في غزة، شمل عملا دبلوماسيا شاقا، كما أنها فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد بايدن أن أكثر من 200 شاحنة وقود دخلت إلى غزة عبر مصر؛ لأن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، ضروري للمستشفيات والمدنيين.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة، إضافة إلى إنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط، ونأمل أن يتم إطلاق سراح ما تبقى من الرهائن الأمريكيين.

بايدن

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