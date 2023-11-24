عاجل| بايدن: أشكر الرئيس السيسي على جهده وقيادته لدعم حل الأزمة في غزة| فيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمة نقلتها القاهرة الإخبارية،: "يجب إنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط"، مواصلا: " نأمل أن يتم إطلاق سراح ما تبقى من الرهائن الأمريكيين".

وأشار إلى أنه: "يجب العمل على حل الدولتين لنشر السلام في المنطقة"، مضيفا: "دخول شاحنات المساعدات إلى غزة ضروري للمستشفيات والمدنيين".

وأوضح: "الهدنة فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة".

وقال: "أشكر الرئيس السيسي على جهده وقيادته لدعم حل الأزمة بـ غزة".