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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة السيسي: التواصل بين القوات المسلحة والمواطنين ثقافة يجب تنفيذها بأعلى مستوى

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن سيناء ستظل الأرض المصرية الرئيسية التي قاتلنا من أجلها وستظل ذات قيمة خاصة وغالية في قلوب كل المصريين.

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وأضاف فوزي، خلال مؤتمر مشترك من الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي ومجلس القبائل والعائلات المصرية،: "التواصل بين القوات المسلحة والمواطنين وأهالينا وشيوخ القبائل في سيناء والمنطقة الغربية والجنوبية ثقافة يجب التمسك بها وتنفيذها على أعلى مستوى".

وأشار المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،: "سيناء تحمل مكانة خاصة في نفوس المصريين جميعا أرض الفيروز التي تميزت بموقع جغرافي".
 

المستشار محمود فوزى تهجير الفلسطينيين القبائل والعائلات المصرية الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة

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