المستشار محمود فوزي: سيناء تحمل مكانة خاصة في نفوس المصريين.. فيديو

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إني فوجئت بما رأيت من إنجازات في العريش.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال مؤتمر مشترك من الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي ومجلس القبائل والعائلات المصرية،: "تشكر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مجلس القبائل العربية على دعوتهم الكريمة لحضور هذه الفعالية الكبيرة".

وأشار المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى أن: "سيناء تحمل مكانة خاصة في نفوس المصريين جميعا أرض الفيروز التي تميزت بموقع جغرافي".

وقال إن: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وضع تنمية سيناء على رأس أولوياته".