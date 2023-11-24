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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة الأهلي أمام ميدياما.. غياب معلول وموديست وكريستو

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة ميدياما الغاني التي تجمع الفريقين غدًا السبت، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن، محمود عبدالمنعم كهربا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني غدًا السبت 25 نوفمبر فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

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