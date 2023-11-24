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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي: عمرو دياب أذكى فنان وكلماته من قلب الشارع

عمرو دياب
عمرو دياب

قال طارق الشناوي الناقد الفني، إن النجم عمرو دياب هو أذكى فنان استمر على القمة بعد وجود محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، مضيفا أن "ذكاء عمرو دياب أنه لا يبتعد عن الناس، حتى في انتقاء كلماته.

وأوضح طارق الشناوي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن عمرو دياب ينتقي كلماته من قلب الشارع ويعيد صياغتها بأسلوب فني ودخول ملامحه، مضيفا: "لما عمرو دياب يغني بياخد روح الأغنية تبقى شبهه وده أعطاه عمر على القمة و40 سنة على القمة رقم مش سهل".

وأشار الناقد طارق الشناوي، إلى أن الفنانين الذين ولدوا فنانين كثيرين وأشهرهم يحيى الفخراني وسوسن بدر وهما دائما ما يحدثوا من نفسهم ويطلعوا على الجديد، متابعا: بالنسبة للفنانين اللي مش موهوبين كتير ولا احب أن اتحدث عنهم". 

طارق الشناوى حبر سري عمرو دياب عبد الحليم حافظ يحيى الفخراني

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