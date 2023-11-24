عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي: جمع بيومي فؤاد ومحمد سلام في مسلسل الكبير فرصة العمر لأحمد مكي

بيومي فؤاد ومحمد
بيومي فؤاد ومحمد سلام

أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أن قدرة النجم أحمد مكي على جمع بيومي فؤاد ومحمد سلام في مسلسل الكبير قوي، فرصة كبيرة، قائلا: "فرصة العمر لمكي يشتغل مع الاتنين، والاتنين موهوبين جدا، وبعد الزوبعة الأخيرة، وجودهم مع مكي، ولو حضر كمان أشرف زكي في المسلسل كنقيب؛ هيكون مهم لكل الأطراف".

وأوضح طارق الشناوي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الخلاف بين بيومي فؤاد ومحمد سلام ليس مشكلة دموية أو ثأرًا، فكل واحد منهما قال وجهة نظره فقط، مضيفا: "سلام قال ميروحش يعرض عرض مسرحي، ودي قناعته، وأنا أختلف معاه، وبالنسبة لـ بيومي فؤاد ويمثل 99% من الفنانين، شايف ده شغل، ومافيهوش أي حاجة".

وواصل طارق الشناوي: "لا أدين موقف سلام، وهو اختار موقف، ولكن الباقين اختاروا موقفا آخر، ولا يجب إدانتهم، والفن يقدم في كل الأحوال، وأنا ضد فكرة توقيف الدنيا في كل حاجة".

طارق الشناوى حبر سري احمد مكي بيومي فؤاد محمد سلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

ترشيحاتنا

«أنْفَس الأعراض».. كيف واجه الإسلام العنف ضد المرأة في يومه الدولي؟

عمليات احتيال.. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب 

بايدن يشكر الرئيس السيسي.. نجاح اليوم الأول للهدنة وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر| توك شو

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

أيمن الرقب: إسرائيل لن تجرؤ على قصف شاحنات المساعدات من الجانب المصري

إصابة 31 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أمام سجن عوفر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

لوبتحب القهوة والشاي.. طرق فعالة للتخلص من الكافيين الزائد في الجسم

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان في موسم الرياض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ