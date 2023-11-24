طارق الشناوي: جمع بيومي فؤاد ومحمد سلام في مسلسل الكبير فرصة العمر لأحمد مكي

أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أن قدرة النجم أحمد مكي على جمع بيومي فؤاد ومحمد سلام في مسلسل الكبير قوي، فرصة كبيرة، قائلا: "فرصة العمر لمكي يشتغل مع الاتنين، والاتنين موهوبين جدا، وبعد الزوبعة الأخيرة، وجودهم مع مكي، ولو حضر كمان أشرف زكي في المسلسل كنقيب؛ هيكون مهم لكل الأطراف".

وأوضح طارق الشناوي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الخلاف بين بيومي فؤاد ومحمد سلام ليس مشكلة دموية أو ثأرًا، فكل واحد منهما قال وجهة نظره فقط، مضيفا: "سلام قال ميروحش يعرض عرض مسرحي، ودي قناعته، وأنا أختلف معاه، وبالنسبة لـ بيومي فؤاد ويمثل 99% من الفنانين، شايف ده شغل، ومافيهوش أي حاجة".

وواصل طارق الشناوي: "لا أدين موقف سلام، وهو اختار موقف، ولكن الباقين اختاروا موقفا آخر، ولا يجب إدانتهم، والفن يقدم في كل الأحوال، وأنا ضد فكرة توقيف الدنيا في كل حاجة".