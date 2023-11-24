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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 120 ألف جنيه.. اشتر أشهر سيارة ألمانية في مصر

اوبل كورسا موديل
اوبل كورسا موديل 1996

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.     

 

قدمت العلامة التجارية الألمانية أوبل الجيل الأول من سيارة كورسا عام 1996 حتى عام 2000، وجاء الجيل الثاني عام 2003 واستمر إنتاجه حتى عام 2007.

 اوبل كورسا موديل 1996

أسعار السيارة اوبل كورسا موديل 1996 "مستعملة"

بلغ سعر السيارة اوبل كورسا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 اوبل كورسا موديل 1996

 

مواصفات اوبل كورسا موديل 1996"مستعملة"

تتوفر السيارة اوبل كورسا موديل 1996 بمحرك سعة 1000 سي سي، 3 سلندر، ينتج قوة تصل الى 53 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال"، ونظام حقن انجيكشن.

 

حصلت السيارة اوبل كورسا موديل 1996 على تكييف هواء، وسنتر لوك بالريموت كنترول، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وراديو، وأحزمة امان، ومساند رأس.

 

تأتي السيارة اوبل كورسا موديل 1996 بطول 3740 مم ، وعرض 1610 مم ، و أرتفاع 1430 مم، وسعة خزان الوقود 44 لتر، ويبلغ وزن السيارة فارغ 980 كيلوجرام.

 

السوق المصري السيارات المستعملة اوبل كورسا مستعملة

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