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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. فولكس فاجن تيجوان بدون جمارك

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن باقة من أقوى السيارات الجديدة، ومن أشهرها فولكس فاجن تيجوان والتي تعتبر من ضمن أبرز السياارت المرشحة للاستيراد من الخارج، لاسيما بعد تخفيض قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها ن70%.

فولكس فاجن تيجوان

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

فولكس فاجن تيجوان

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة فولكس فاجن تيجوان بخصم 70%

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 نحو 6,909 دولار "الفئة الكاملة".

جمارك فولكس فاجن تيجوان تيجوان الوديعة الدولارية مجلس الوزراء

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