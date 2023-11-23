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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات رياضية جديدة في السعودية تبدأ من 130 ألف ريال

صدى البلد

يتميز السوق السعودي بالمنافسة القوية في فئة السيارات الرياضية "الكروس أوفر" ، حيث تتسابق العديد من العلامات التجارية لتقديم أقوى الإصدارات.

يستعرض “صدى البلد” أبرز 5 سيارات رياضية بداية من 130 ألف ريال.

تويوتا هايلاندر 

تويوتا هايلاندر موديل 2023

جاءت السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 240 حصانا، سعة 2500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 237 نيوتن/متر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 65 لتر.

 

أسعار تويوتا هايلاندر موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 146,625 ريال

الفئة الثانية بقيمة قدرها 161,115 ريال

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 200,790 ريال

فورد ايدج

فورد ايدج موديل 2023

حصلت السيارة فورد ايدج موديل 2023 على محرك يضخ قوة تصل الى 250 حصانا، سعة 2000 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 373 نيوتن/متر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 69.6 لتر.

 

أسعار فورد ايدج موديل 2023 :

بسعر 144,000 ألف ريال

 

هيونداي سانتافيه موديل 2023

جاءت السيارة هيونداي سانتافيه موديل 2023 يضخ قوة تصل الى 272 حصانا، سعة 3500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 331 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8 ثوان.

 

هيونداي سانتافيه موديل 2023:

الفئة الأولى بقيمة قدرها 133,325 ريال

الفئة الثانية بقيمة قدرها 140,225 ريال

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 159,200 ريال

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 172,425 ريال

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 193,700 ريال

 

كيا كرنفال 

كيا كرنفال موديل 2023

تتوفر السيارة كيا كرنفال موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 272 حصانا، سعة 2500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن/متر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 80 لتر.

 

أسعار كيا كرنفال موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 151,798 ريال

الفئة الثانية بقيمة قدرها 177,098 ريال

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 195,383 ريال

نيسان باثفايندر

نيسان باثفايندر موديل 2023

تستمد السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 قوتها من محرك يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، سعة 3500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 340 نيوتن/متر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 74 لتر.

 

أسعار نيسان باثفايندر موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 162,999 ريال

الفئة الثانية بقيمة قدرها 177,199 ريال

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 189,199 ريال

 

 

 

 

 

 

نيسان باثفايندر كيا كرنفال تويوتا هايلاندر فورد ايدج فورد هيونداي

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