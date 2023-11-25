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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يحصد 27 ميدالية في اليوم الأول للبطولة العربية للدراجات بالقاهرة..صور

البطولة العربية للدراجات
البطولة العربية للدراجات

تصدر لاعبو منتخب مصر للدراجات نتائج اليوم الأول من البطولة العربية لدراجات المضمار والمقامة على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

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وحصد لاعبو منتخب مصر 27 ميدالية متنوعة بواقع 13 ميدالية ذهبية، و7 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية، وجاء منتخب الإمارات في المركز الثاني برصيد 19 ميدالية منها 4 ميداليات ذهبية، وجاء منتخب السعودية في المركز الثالث برصيد 14 ميدالية منها 3 ميداليات ذهبية، وجاء منتخب الجزائر في المركز الرابع برصيد 9 ميداليات منها 3 ميداليات ذهبية.


وشهدت سباقات اليوم الأول من البطولة منافسات قوية في جميع السباقات، وذلك وسط متابعة مستمرة من اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجيه عزام والتي أشرفت على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالسباقات ومراسم تتويج الفائزين بالميداليات.

وجاءت نتائج سباقات اليوم الأول للبطولة كالتالي:

في سباق السرعة لفئة الناشئين فاز لاعب منتخب مصر محمود امبابي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحقق السعودي أمير السلطان الميدالية الفضية، وتوج لاعب منتخب مصر محمود رمضان بالميدالية البرونزية.


وفي سباق السرعة لفئة نخبة الرجال فاز السعودي عزام العبد المنعم بالميدالية الذهبية، وتوج الجزائري الخصيب ساساني بالميدالية الفضية، وحصد الإماراتي أحمد المنصوري الميدالية البرونزية.


وفي سباق السرعة لفئة الناشئات فازت لاعبة منتخب مصر علياء درويش بالميدالية الذهبية، وحصدت الإماراتية مروة كهوار الميدالية الفضية، وتوجت لاعبة منتخب مصر مي أشرف بالميدالية البرونزية.

 

وفي سباق الكيرين لفئة الناشئات فازت لاعبة منتخب مصر علياء درويش بالميدالية الذهبية، وتوجت الإماراتية مروة كهوار بالميدالية الفضية، وحصدت لاعبة منتخب مصر حبيبة أسامة الميدالية البرونزية.


وفي سباق الكيرين لفئة نخبة السيدات فازت لاعبة منتخب مصر شهد محمد بالميدالية الذهبية، وتوجت الإماراتية صفية الصايغ بالميدالية الفضية، وحصدت مواطنتها شيخة راشد الميدالية البرونزية.


وفي سباق النقاط لفئة الناشئات فازت لاعبة منتخب مصر علياء درويش بالميدالية الذهبية، وتوجت زميلتها حبيبة أسامة بالميدالية الفضية، وحصدت الإماراتية مروة كهوار الميدالية البرونزية.


وفي سباق النقاط لفئة الناشئين فاز الجزائري أنيس رياحي بالميدالية الذهبية، وتوج لاعب منتخب مصر أدهم عبد الحميد بالميدالية الفضية، وحصد السعودي جهاد الحسن الميدالية البرونزية.


وفي سباق النقاط لفئة نخبة الرجال فاز الإماراتي سيف الكعبي بالميدالية الذهبية، وتوج مواطنه عبد الله الحمادي بالميدالية الفضية، وحصد السعودي حسن العجمة الميدالية البرونزية.


وفي سباق السرعة الفرقية لفئة الناشئين فاز منتخب السعودية بالميدالية الذهبية، وحصد منتخب مصر الميدالية الفضية، ومثل منتخب مصر في هذا السباق الثلاثي سيد القاضي، وعمر السيد، ومحمود امبابي، فيما حصد منتخب الإمارات الميدالية البرونزية.


وفي سباق السرعة الفرقية لفئة نخبة الرجال فاز منتخب الإمارات بالميدالية الذهبية، وحقق منتخب مصر الميدالية الفضية، ومثل منتخب مصر في هذا السباق الثلاثي يوسف أبو الحسن ومحمود بكر وبجاد سعد، فيما توج منتخب الجزائر بالميدالية البرونزية.


وفي سباق السكراتش لفئة الناشئات فازت لاعبة منتخب مصر علياء درويش بالميدالية الذهبية، وتوجة الإماراتية مروة كهوار بالميدالية الفضية، وحصدت لاعبة منتخب مصر حبيبة أسامة الميدالية البرونزية.


وفي سباق الكيرين لفئة نخبة الرجال فاز الجزائري ياسين حمزة بالميدالية الذهبية، وتوج مواطنه محمد نجيب عسال بالميدالية الفضية، وحصد لاعب منتخب مصر يوسف أبو الحسن الميدالية البرونزية.


وفي سباق الكيرين لفئة الناشئين فاز لاعب منتخب مصر محمود امبابي بالميدالية الذهبية، وتوج الجزائري أنيس رياحي بالميدالية الفضية، وحصد السعودي رضا المناصف الميدالية البرونزية.


وفي سباق السرعة الفرقية لفئة نخبة السيدات فاز منتخب مصر بالميدالية الذهبية ومثل منتخب مصر في هذا السباق كل من ابتسام زايد وندى أبو بلاش وشهد محمد، وحصد منتخب الإمارات الميدالية الفضية، وتوج منتخب السعودية بالميدالية البرونزية.


وفي سباق السرعة لفئة نخبة السيدات فازت لاعبة منتخب مصر شهد محمد بالميدالية الذهبية، وتوجت الإماراتية صفية الصايغ بالميدالية الفضية، وحصدت السعودية دانيا سيمباوه الميدالية البرونزية.


وفي سباق النقاط لفئة نخبة السيدات فازت لاعبة منتخب مصر ابتسام زايد بالميدالية الذهبية، وتوجت زميلتها آية محمد بالميدالية الفضية، وحصدت السعودية دانيا سيمباوه الميدالية البرونزية.


وفي سباق السكراتش لفئة نخبة السيدات فازت لاعبة منتخب مصر ابتسام زايد بالميدالية الذهبية، وتوجت السعودية دانيا سيمباوه بالميدالية الفضية، وحصدت لاعبة منتخب مصر ندى أبو بلاش الميدالية البرونزية.


وفي سباق السكراتش لفئة الناشئين فاز الجزائري علاء الدين بن ماشو بالميدالية الذهبية، وحصد مواطنه أنيس رياحي الميدالية الفضية، وتوج السعودي محمد مجرشي بالميدالية البرونزية.


وفي سباق السكراتش لفئة نخبة الرجال فاز الإماراتي خالد معيوف بالميدالية الذهبية، وحصد السعودي عزام العبد المنعم بالميدالية الفضية، وتوج الإماراتي أحمد المنصوري بالميدالية البرونزية.


وفي سباق الإقصاء لفئة الناشئات فازت لاعبة منتخب مصر علياء درويش بالميدالية الذهبية، وتوجت زميلتها حبيبة أسامة بالميدالية الفضية، وفازت الإماراتية مروة كهوار بالميدالية البرونزية.


وفي سباق الإقصاء لفئة نخبة السيدات فازت لاعبة منتخب مصر إبتسام زايد بالميدالية الذهبية، وتوجت زميلتها شهد محمد بالميدالية الفضية، وحصدت الإماراتية زهرة حسين الميدالية البرونزية.


وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة نخبة الرجال فاز منتخب الإمارات بالميدالية الذهبية، وتوج منتخب الجزائر بالميدالية الفضية، وحصد منتخب السعودية الميدالية البرونزية.


وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الناشئين فاز منتخب السعودية بالميدالية الذهبية، وحصد منتخب الإمارات الميدالية الفضية، وتوج منتخب مصر بالميدالية البرونزية، ومثل منتخب مصر في هذا السباق كل من سيد القاضي وعمر السعيد ومحمد عثمان وأدهم عبد الحميد.

منتخب مصر البطولة العربية مضمار الدراجات أشرف صبحي الاتحاد العربي الشيخ فيصل بن حميد القاسمي

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