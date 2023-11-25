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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: رونالدو أفضل صفقة في الدوري السعودي ونيمار الأسوأ

صدى البلد

نشر المهندس فرج عامر تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر:"جميع التقارير الرياضية اكدت ان افضل صفقة كروية تمت في تاريخ الدوري السعودي حتي الآن هي رونالدو ، وان اسوء صفقة حظا  تمت في الدوري السعودي هي نيمار نجم البرازيل ونجم منتخب البرازيل  والذي اصيب برباط صليبي بعد اقل من شهر من اتتقالة الي الدوري السعودي".

 

وفي سبيل جذب صفقات أجنبية كبيرة، يستعد الدوري السعودي للمحترفين لخطوات هامة في سوق الانتقالات. وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، الخبير في سوق الانتقالات، أن إدارة نادي أهلي جدة تتقدم بخطوات ثابتة في مفاوضاتها للتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي يلعب حالياً لصالح ريال مدريد الإسباني.

 

وفي إطار آخر، ذكر جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" أن هناك اتصالًا تم بين فريق سعودي والنجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدف ضمه في فترة الانتقالات في يناير.

وفي سياق متصل، يشهد موسم مودريتش الحالي تقليلًا في مشاركاته مع ريال مدريد، حيث يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على ثنائية تشاوميني وكروس في وسط الميدان، مع مشاركة فالفيردي بشكل منتظم.

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