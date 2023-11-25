تطورات الحالة الصحية لـ ياسين التهامي.. ممنوع من الخروج

كشفت الصفحة الرسمية للشيخ ياسين التهامي شيخ المنشدين، تفاصيل حالته الصحي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الوقت الجاري .

الشيخ ياسين التهامي

وكتبت الصفحة الرسمية للشيخ ياسين التهامي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"الأخوة الأحباب

نشكر لكم جميعا شعوركم الطيب ودعواتكم المخلصة وسؤالكم الدائم على صحة الشيخ ياسين التهامي

ونحيطكم علما بأن الشيخ بفضل لله بخير وبصحة جيدة إلا أنه يعاني من بعض الآلام البسيطة في الظهر ألجأته إلى الراحة لبضعة أيام حسب تعليمات الأطباء ، نسأل الله أن يتم شفائه على خير وأن يعود لأحبابه قريبا جدا إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم"

ويذكر أنه قد قال الشيخ ياسين التهامي إن مهرجان القلعة يجمع بين محبي التراث ومختلف الفئات الاجتماعية، مؤكدا أن تراث مصر غني وجميل، وبالتالي يجب أن يكون له حضور كبير في هذا المهرجان.

وخلال لقائه في برنامج على قناة "الحياة" مع الإعلامي محمد الباز، أشار التهامي إلى استعداده لتغيير قصائده في الحفل إذا تلقى كلمة من الحضور، مما يظهر تفاعله مع الجمهور. وأوضح أن بعض الكلمات والتعبيرات يمكن أن تلهمه وتدفعه لتقديم أداء مختلف في الحفل.

وأضاف أنه على الرغم من أنه اشتهر بالإنشاد باللغة العربية الفصحى، إلا أنه ليس رافضًا لاستخدام العامية في أغانيه.