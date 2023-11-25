تيسير مطر: مصر بوابة الأمن والأمان والسيسي مثال للرئيس الإنسان

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، بالجودة المصرية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر تقدم جهود غير عادية لصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف تيسير مطر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ، مقدم برنامج مانشيت، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، أن مصر بوابة الأمن والأمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي مثال للرئيس الإنسان.

وتابع النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له بعد نظر ورؤية قوية، مستدركا أن الرئيس السيسي استطاع وضع الهدنة على الطريق الصحيح واجبر جيس الاحتلال الإسرائيلي على قبولها.