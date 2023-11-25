متديش الأمان| تحذير عاجل من الأرصاد.. وهذا ما سيحدث اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 25 نوفمبر، موضحة أن يكون طقس اليوم مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، وحار على شمال الصعيد، مائلا للبرودة ليلًا على أغب الأنحاء.

حالة الطقس

حالة الطقس

حذرت الأرصاد الجوية في بيان من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وخليج السويس، وسيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تحذير هيئة الأرصاد

ونصحت الأرصاد بتخفيف الملابس اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والتي تتراوح بين 2 :3 درجات، إذ تعود الأجواء الشتوية الماطرة بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

القاهرة والوجه البحرى، الصغرى 18 درجة، والعظمى 28 درجة.

جنوب سيناء، الصغرى 20 درجة، والعظمى 29 درجة.

شمال الصعيد، الصغرى 13 درجة، والعظمى 29 درجة.

جنوب الصعيد، الصغرى 17 درجة، والعظمى 32 درجة.

حالة الطقس



حالة الطقس المتوقعة الأيام القادمة

ومن المتوقع في طقس مصر خلال الأيام القادمة أن تأتى الظواهر الجوية كالآتي:-

حالة الطقس المتوقعة الأحد 26 نوفمبر، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة الإثنين 27 نوفمبر، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس بدءًا من يوم الثلاثاء 28 نوفمبر، أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.