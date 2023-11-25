نقل إلى المستشفى.. طعن الشرطي المدان بإنهاء حياة فلويد في مكان سجنه

تعرض الشرطي الأمريكي ديريك شوفين، المدان بقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، للطعن على يد سجين آخر، وأصيب بجروح خطيرة في سجن اتحادي في ولاية أريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب ما ذكره مصدر مطلع على الأمر لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، تعرض شوفين للطعن أمس، الجمعة، في المؤسسة الإصلاحية الاتحادية في توكسون بولاية أريزونا، وهي سجن متوسط الحراثة يعاني من ثغرات أمنية ونقص في الموظفين.

وقال مكتب السجون الأمريكي في بيان إن الموظفين هناك احتووا الحادث واتخذوا "إجراءات لإنقاذ الحياة" قبل نقل شوفين، الذي لم تذكر اسمه، إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج والفحوص.

وأضاف مكتب السجون أنه لم يصب أي موظف وتم إخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي، فضلًا عن تعليق الزيارة في المنشأة التي تضم حوالي 380 سجينًا.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، يعد طعن شوفين هو ثاني هجوم بارز على سجين فيدرالي في الأشهر الخمسة الماضية بالولايات المتحدة.

يذكر أن الأمريكي ذو البشرة السمراء جورج فلويد الذي كان يبلغ 46 عاما لقى مصرعه اختناقًا في 25 مايو 2020 في مينيابوليس تحت ركبة الشرطي شوفين الذي ركع حوالى عشر دقائق على عنقه.

وأرسل شوفين، 47 عامًا، إلى السجن في أغسطس 2022 ليقضي في نفس الوقت حكمًا فيدراليًا لمدة 21 عامًا بتهمة انتهاك الحقوق المدنية لفلويد وحكمًا على مستوى الولاية لمدة 22 عامًا بتهمة القتل من الدرجة الثانية.

وكان محامي شوفين، إريك نيلسون، قد دعا إلى إبعاده عن عامة الناس وبعيدًا عن السجناء الآخرين، متوقعًا أن يكون هدفًا.

والأسبوع الماضي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية استئنافًا قدمه شوفين ضد إدانته بالقتل.