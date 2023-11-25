خلال ثاني أيام الهدنة.. جيش الاحتلال يوجه تحذيرا للفلسطينيين

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه يحذر في ثاني أيام الهدنة من توجه أي شخص إلى شمال غزة.

وتدخل الهدنة المؤقتة يومها الثاني في قطاع غزة؛ حيث يسود الهدوء ميدانيا، في الوقت الذي يترقب الشارع الفلسطيني إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في سجون الاحتلال وإطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد يوم من إفراج سلطات الاحتلال عن 39 أسيرا فلسطينيا مقابل 13 محتجزا إسرائيليا.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ أمس الجمعة، في تمام الساعة 7 صباحا.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها أن الهدنة تسري لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القساموالمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.