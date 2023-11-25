علي الحجار يحيي حفلا غنائيا فى مكتبة الإسكندرية.. 1 ديسمبر

يحيى المطرب على الحجار احتفالية "يا عزيز عينى" بمناسبة مرور مائة عام على رحيل سيد درويش، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، بمركز المؤتمرات القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

ويشارك على الحجار فى الحفل أميرة أحمد وأحمد حمدى رؤوف، وبمشاركة أوركسترا شباب وكورال مكتبة الإسكندرية، وبقيادة المايسترو ناير ناجى، والاحتفالية كتابة وإخراج سعيد قابيل.

على الحجار

حل الفنان علي الحجار، ضيفًا على برنامج “سولد أوت”، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد.

وخلال لقائه، كشف كواليس تعرض والده الموسيقار إبراهيم الحجار للتنمر على خشبة المسرح، إلى جانب المُعاناة التي مرّ بها في بداية رحلته.

وقال علي الحجار: “أول مرة دخلت المسرح كنت طفلًا صغيرًا، ودعاني والدي أنا ووالدتي إلى المسرح، وكنا جالسين، وكان يرتدي سترة بيضاء، وطلعت السترة واسعة جدًا لأنه تقريبًا أخذها من صديقه”.

وأضاف علي الحجار: “كان هناك شابان يجلسان أمامنا ويبدو أنهما يتنمران على السترة التي كان يرتديها والدي، وكان عمري 11 أو 12 عامًا في ذلك الوقت، ضربت الشاب على كتفه وتكلمت معه بصوت عالٍ وقلت له: هل تستطيع أن تتكلم عن صوته؟ وعندما بدأ والدي في الغناء، بدأ الجمهور متأثرًا وقال: والله، الشابان اللذان كانا يتنمران، نسيا سترته، وجاءا ليعتذرا عما فعلا، وفي تلك اللحظة بكيت كطفل صغير”.

وكشف الفنان على الحجار كواليس تحضير أغنيته الجديدة "من فوق سابع سما".

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج “مصر جديدة” والمذاع عبر فضائية “etc” منذ 3 أيام: “تواصل معي مسئول من شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأبلغني بضرورة تحضير أغنية لدعم الشعب الفلسطيني في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “وبالفعل تواصل معي محمد ياسر، مؤلف وملحن الأغنية، وأعطاني الكلمات وأعجبت بها جدا، لأني شعرت فيها بصدق وحماسة المؤلف”.

وتابع: “وبالفعل بدأنا تسجيل الأغنية بالتعاون مع الموزع أسامة عبد المنعم”، مؤكدا أنه أدى دور الكورال في الأغنية لضيق الوقت، معربا عن سعادته بالتضامن مع الشعب الفلسطيني.